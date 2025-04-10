Siirt’te defnedilen kişinin mezarından ses geldi iddiası

DHA

Siirt'te dün hayatını kaybeden 63 yaşındaki Naif Sepet’in cenaze namazı, yakınları tarafından kılındı ve Yeni Mahalle'deki Zevye Mezarlığı’na defnedildi.

MEZARDAN SESLER GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ancak sabah saatlerinde, Sepet'in yakınları mezarını ziyaret etmeye gittiklerinde, mezardan gelen bir ses duyduklarını iddia ettiler. Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan aile üyeleri, mezarlığa akın etti.

Gelen ses üzerine mezarın açılmasına karar verildi. Ancak yapılan kontrolde, Sepet'in yaşam belirtisi göstermediği tespit edilince, mezar tekrar kapatıldı.