Siirt'te dehşete düşüren görüntü: Bir evin dış cephesini sinekler kapladı

Kurtalan ilçesindeki 6 köyde sinek istilası devam ederken bir evin dış cephesinin sineklerle kaplandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

  • Siirt'teki 6 köyde sinek istilası yaşanıyor.
  • Bir vatandaş, sineklerle kaplı bir evin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.
  • Köy sakinleri, sineklerin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Siirt'te vatandaşların sinek çilesi devam ediyor.

 Çalıdüzü, Toytepe, Yunuslar, Gözpınar, Yoldurağı ve Gökdoğan köylerinde son zamanlarda yoğun sinek istilası görüldü.

EVDE BİLE RAHAT HAREKET EDEMİYORLAR

Köy sakinleri, özellikle son günlerde sineklerin aşırı artış gösterdiğini belirtti.

Öte yandan başka bir vatandaş ise evlerinde dahi rahat edemediklerini kaydetti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Köyde yaşayan vatandaşlardan biri, sineklerin evin dış cephesini kaplamasını cep telefonuyla kaydetti.

