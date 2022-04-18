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    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti

    Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada 6 yaşındaki Mehmet Sain hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 18.04.2022 - 04:20
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    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti

    Siirt'in Eruh ilçe merkezi kırsalında, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı.

    Biri çocuk 3 kişi yaralandı

    Kazada, traktörde bulunan 6 yaşındaki Mehmet Sain ile sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    YAralı çocuk kurtarılamadı

    Mehmet Sain, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Siirt te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti #1


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