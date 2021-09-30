Siirt'te dili boğazına kaçan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

Barış Mahallesi'ndeki Said Nursi Ortaokulu’nda arkadaşları ile top oynarken dili boğazına kaçan Mustafa Pesen, öğretmeni Ekrem Özdemir’in müdahalesi ile kurtuldu.

Siirt’in merkez ilçesinde bağlı Barış Mahallesi'ndeki Said Nursi Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Mustafa Pesen, okul bahçesinde top oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Bahçede nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ekrem Özdemir, Pesen’i fark edip yanına koştu.

Fenalaşan öğrenciye müdahale eden Özdemir, Pesen’in boğazına kaçan dilini eli ile çıkarıp, öğrencisinin nefes almasını sağladı.

Pesen, okul bahçesine gelen kamyonet ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in talimatıyla bir okulda açılan ilk yardım eğitimine katılan Özdemir'in öğrenciye müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özdemir, öğrencinin düştüğünü görür görmez yanına gittiğini ve müdahaleye başladığını, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrenciye müdahale ettiğini ifade etti.

“TEDİRGİNLİK VE KORKU VARDI”

Okul Müdürü Işık ve diğer öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdiğini dile getiren Özdemir, o anları şöyle anlattı:

“Öğrencimizin çırpınışlarını görünce nefes almakta zorluk çektiğini görünce dilinin boğazına kaçtığını anladım. Çünkü bize kursta o anlamda eğitim verilmişti. Çok zor şartlardı. O an tedirginlik ve korku vardı.

“HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIM”

Ağzını açmaya çalıştığımda inanılmaz bir kasılma olmuştu. Doktor beyin söylediği, parmağımı koparabilirdi. Ama ne olursa olsun bir öğrencimizin canıydı. Parmaklarım yaralandı fakat şeyi göze aldım ve ağzını açıp dilini çıkarmayı başardım.

"HERKES PANİK İÇERİSİNDEYDİ"

Öğrencileri dağıtıp ambulansı biraz bekledik. Ambulansın geç gelme ihtimaline karşı o anda okul bahçesine gelen bir kamyonetle öğrencimizi hastaneye götürdük. Allah bir daha bize ve ailesine böyle şeyler yaşatmasın. Zor anlardı. Herkes panik içerisindeydi."

Arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yere düştüğünü ve sonrasını hatırlayamadığını anlatan Pesen, "Daha sonra kendimi hastanede buldum." ifadelerini kullandı.

Kendisine müdahalede bulunan öğretmeni Özdemir'e teşekkür eden Pesen, "Ekrem öğretmenimiz müdahale etmiş. İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladım. Bu eğitimi ben daha fazla alacağım. Bugün benim hayatım kurtuldu başka gün belki ben de başkasının hayatını kurtarırım." dedi.