Siirt'te fabrika yangını

DHA
Siirt'in, Gökçebağ beldesine bağlı Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.
Sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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