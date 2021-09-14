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- Siirt’te, genç kızın parmağında sıkışan yüzük 1 saatte çıkarıldı
Siirt’te, genç kızın parmağında sıkışan yüzük 1 saatte çıkarıldı
Annesinin yüzüğünü takan 17 yaşındaki Özlem K., parmağına küçük gelen yüzüğü çıkaramadı. Genç kızın parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
- İHA
- 14.09.2021 - 12:56
- Güncelleme : 14.09.2021 - 13:04
Siirt kent merkezinde ikamet eden 17 yaşındaki Özlem K., annesine ait yüzüğü parmağına taktı.
Özlem K., parmağına küçük gelen yüzüğü bir daha çıkaramadı.
Genç kızın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özlem K.’yi hastaneye kaldırdı.
Hastane görevlilerinin de yüzüğü çıkaramaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Yüzük, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarılabildi.