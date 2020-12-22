Siirt’te göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Siirt-Batman karayolunda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiğini gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine 112 ile birlikte itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan 6 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişi, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.