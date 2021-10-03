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    Siirt’te halı yıkama firması minibüsünden, 33 kaçak Afgan göçmen çıktı

    Baykan ilçesinde, C.K idaresindeki halı yıkama minibüsünden, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen çıktı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 14:16
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    Siirt’te halı yıkama firması minibüsünden, 33 kaçak Afgan göçmen çıktı

    Siirt’te, yurda yasa dışı yollar ile giriş yapan kaçak göçmenler ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veysel Karani beldesi uygulama noktasında, bir halı yıkama firmasına ait minibüsten şüphelendi.

    DUR İHTARINA UYMADI

    Polisin dur ihtarına uymayan C.K. isimli minibüs sürücüsü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

    Durdurulan araçtan, 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

    GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKLER

    Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

    Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Siirt’te halı yıkama firması minibüsünden, 33 kaçak Afgan göçmen çıktı #1

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