- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Siirt’te halı yıkama firması minibüsünden, 33 kaçak Afgan göçmen çıktı
Siirt’te halı yıkama firması minibüsünden, 33 kaçak Afgan göçmen çıktı
Baykan ilçesinde, C.K idaresindeki halı yıkama minibüsünden, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen çıktı.
- AA
- 03.10.2021 - 14:16
Siirt’te, yurda yasa dışı yollar ile giriş yapan kaçak göçmenler ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veysel Karani beldesi uygulama noktasında, bir halı yıkama firmasına ait minibüsten şüphelendi.
DUR İHTARINA UYMADI
Polisin dur ihtarına uymayan C.K. isimli minibüs sürücüsü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Durdurulan araçtan, 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEKLER
Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.