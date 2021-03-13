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    Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

    Husumetli ailelerin barışması için çaba sarf eden yetkililer, sonuca ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
    • AA
    • 13.03.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 14:18
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    Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

    Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet sona erdi.

    İlçeye bağlı Beykent köyünde 4 yıl önce başlayan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan akraba Korkmaz aile üyeleri, Kaymakam Aydın ve kanaat önderlerinin girişimiyle Beykent Camisi'nde düzenlenen ve Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende barıştı.

    Kaymakam Aydın, törende, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetli ailelerin barışması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

    AİLELER BARIŞTI

    Yaşanan tatsız olayların unutularak bundan sonra her iki ailenin de kardeşlik duygusu ile hareket etmesi, barış içinde yaşaması aile büyüklerine önemli görevler düştüğünü kaydeden Aydın, "Her iki aileye de barışın sağlanmasında göstermiş oldukları sağduyu ve iyi niyetten dolayı teşekkür ediyor, aileler arasında sağlanan barışın daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

    Siirt te husumetli iki aile barıştırıldı #1

    KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇTİLER

    Törende ilçe müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz dua etti, aile üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

    Salgın tedbirlerinin alındığı törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, AK Parti İlçe Başkanı Haşim Karaatay, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, kanaat önderleri ve aile üyeleri katıldı.

    Siirt te husumetli iki aile barıştırıldı #2

    Siirt te husumetli iki aile barıştırıldı #3

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