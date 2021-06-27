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    Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı

    Pervari ilçesinde göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'si yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.06.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 10:16
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    Siirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı

    Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi mevkisinde, gece yarısı bir kamyonun sürücüsünün şüpheli hareketlerini fark eden çevredekiler ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kamyonun durdurulmasına yönelik çalışma başlattı.

    JANDARMAYA ATEŞ AÇILDI

    Saat 01.30 sıralarında Beğendik Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasına yaklaşan kamyonun sürücüsü, 'dur' ihtarına uymadı. Hızını artıran sürücü, aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek ateş açtı. Devriye personeli de ateşe ateşle karşılık verdi.

    MÜLTECİ KAMYONU ÇIKTI

    Olaya ilişkin açıklama yapan Siirt Valiliği, araçta Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

    Siirt te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı #1

    2 ÖLÜ, 12 YARALI

    Çıkan çatışmada göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı bildirildi. Yaralı göçmenler ise sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Kaçan kamyon sürücüsü R.E. takip sonucu yakalanırken, göçmenler için arama çalışması başlatıldı.

    Siirt te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı #2

    Siirt te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı #3

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