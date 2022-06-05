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    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • 05.06.2022 - 10:07
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    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

    Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

    4 kişi öldü, 6 da yaralı var

    Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

    Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

    Araçta sıkışanlar ekiplerce kurtarıldı

    Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı #2

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı #3

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı #4

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı #5


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