Siirt'te kamyoneti arızalanan sürücüye polis yardım etti Siirt'te seyir halindeyken arızalanan kamyonet, trafik polislerinin akü takviyesi ile çalıştırıldı.

AA & Ensonhaber

Siirt'te Ebubekir Efe'nin yönetimindeki 06 CER 88 plakalı kamyonet, Siirt-Kurtalan karayolu üzerindeki Eruh Kavşağı'nda mekanik bir arıza yaşadı.

Trafik polisleri imdada yetişti

Hızla olay yerine ulaşan Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sürücünün yardımına koştu.

Akü takviyesi yapıldı, sürücü teşekkür ederek yoluna devam etti

Titiz bir çalışmayla kamyoneti onaran polisler, kablo aracılığıyla akü takviyesi yaparak aracı tekrar çalışır hale getirdi.

Efe, polis ekibine samimi bir teşekkür sunarak yoluna devam etti, yaşanan bu anı unutulmaz kıldı.