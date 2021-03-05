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Siirt'te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı

Siirt'te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı

Kar sebebi ile kapanan köy yollarında sağlık ekipleri, hamile bir kadına ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin, kadına ulaşması 1 saat sürdü.