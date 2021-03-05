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    Siirt'te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı

    Kar sebebi ile kapanan köy yollarında sağlık ekipleri, hamile bir kadına ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin, kadına ulaşması 1 saat sürdü.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:57
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    Siirt'te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı

    Siirt’in Şirvan ilçesinde sert geçen kış, hayatı zorlaştırdı.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

    Ulaşıma kapanan Cevizlik köyünde yaşayan hamile bir kadının doğum sancıları başlayınca, yakınları ne yapacağını bilemedi.

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Endişelenen yakınları, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi Sağlık ekipleri karla kapalı yollarda, hamile kadına ulaşabilmek için seferber oldu.

    1 SAAT SONRA ULAŞILDI

    94’üncü şube Şefliği ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

    Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından doğum sancısı çeken kadına ulaşıldı.

    Siirt te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansa alınarak Şirvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Siirt te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı #2

    Siirt te kar yolu kapattı, hamile kadına 1 saatte ulaşıldı #3

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