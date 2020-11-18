Dolar
7.6742
-0.3285%
Euro
9.1077
-0.3294%
Altın
1879.97
-0.0627%
Borsa
1294.72
2.7783%
G. Altın
465.314
-0.0951%
Bitcoin
133557.78
-0.9268%
EXEN Coin
12.33
0.32%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Siirt'te midesinden tırnak makası çıkarıldı

    Siirt'te, yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan engelli şahıs taburcu edildi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te midesinden tırnak makası çıkarıldı

    Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve doğuştan ağır mental retardasyon (zeka geriliği) hastası 42 yaşındaki Mutih Akurt, elindeki tırnak makasını yuttu.

    Akurt, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    TABURCU EDİLDİ

    Hastanın midesindeki tırnak makası, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yasemin Küçük'ün yaptığı endoskopiyle çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Akurt, daha sonra taburcu edildi.

    Siirt te midesinden tırnak makası çıkarıldı #1

    Siirt te midesinden tırnak makası çıkarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir