Siirt'te midesinden tırnak makası çıkarıldı

Siirt'te, yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan engelli şahıs taburcu edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve doğuştan ağır mental retardasyon (zeka geriliği) hastası 42 yaşındaki Mutih Akurt, elindeki tırnak makasını yuttu.

Akurt, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanın midesindeki tırnak makası, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yasemin Küçük'ün yaptığı endoskopiyle çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Akurt, daha sonra taburcu edildi.