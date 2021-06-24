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- Siirt’te motosikletten düştü, bariyerlere çarpıp öldü
Siirt’te motosikletten düştü, bariyerlere çarpıp öldü
Motosiklette yolcu konumunda bulunan şahıs, dengesini kaybederek düştü. Yerde metrelerce sürüklenen ve kafasını bariyerlere çarpan şahıs, yol ortasında can verdi.
- DHA
- 24.06.2021 - 07:40
- Güncelleme : 24.06.2021 - 07:42
Mahir B. yönetimindeki plakasız motosikletin arkasında oturan Bahtiyar Pişkin, Siirt-Eruh kara yolu üzerinde Değir bölgesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi önünde dengesini kaybederek düştü.
Metrelerce sürüklenen Pişkin, bayını bariyerlere çarptı.
Başı bariyere çarparak kopma noktasına gelen Bahtiyar Pişkin, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Mahir B. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Yapılan incelemede, Bahtiyar Pişkin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mahir B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.