Siirt'te muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü 4 yaralı Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Siirt'in Konacık köyünde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan silahıyla yakalandı

Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı.

Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.