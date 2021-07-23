Siirt’te narkotik operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde sakladığı ve bu maddeleri Sakarya Mahallesi civarında sattığı bilgisini aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada 118 gram, 0,97 gram ve 2,5 gram olmak üzere toplamda 121.47 gram metamfetamin maddesi, 29 adet suboxone maddesi, 1 adet metamfetamin bulaşıklı hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payt tüpü ele geçirdi.

3 GÖZALTI

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 135 Lira ve 5 dolara da el konulurken, olayla ilgisi bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.