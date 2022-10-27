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    Siirt'te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti

    Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında odun keserken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan Emre Zorci (27) yaşamını yitirdi.
    • 27.10.2022 - 21:28
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    Siirt'te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti

    Siirt'in Pervari ilçesinde Köprüçay köyü kırsalında yakacak odun kesen Emre Zorci, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

    Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cenaze otopsi için hastaneye götürüldü

    Yapılan aramada Zorci’nin cansız bedenine ulaşıldı.

    Zorci’nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

    DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Siirt te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti #1

    Siirt te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti #2

    Siirt te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti #3

    Siirt te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti #4


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