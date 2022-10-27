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- Siirt'te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti
Siirt'te odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında odun keserken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan Emre Zorci (27) yaşamını yitirdi.
- 27.10.2022 - 21:28
Siirt'in Pervari ilçesinde Köprüçay köyü kırsalında yakacak odun kesen Emre Zorci, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenaze otopsi için hastaneye götürüldü
Yapılan aramada Zorci’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Zorci’nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.