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    Siirt'te okulda öğrenciyi unutup gittiler

    Hafta sonu açılan kurs için okula giden Muhammed Enes B., çıkış saatine yakın lavaboya gitti. Bu esnada kapıların kitlenmesi sonucu mahsur kalan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 01.01.2023 - 21:28
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 21:47
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    Siirt'te okulda öğrenciyi unutup gittiler

    Siirt'teki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Sancaklar Ortaokulu’nda, hafta sonları düzenlenen kurslara giden 13 yaşında 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Enes B., ders bitimine yakın lavaboya gitti.

    Öğrenci ve öğretmenler kurs sonunda okuldan ayrılırken, görevliler de kapıyı kilitleyerek ayrıldı.

    Lavabodan çıkan Muhammed Enes B., kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu fark etti.

    2 saat mahsur kaldı

    Dışarı çıkamayan öğrenci, yoldan geçen vatandaşlara seslenmeye başlarken Muhammed Enes, 2 saat boyunca okulda mahsur kaldı.

    Siirt te okulda öğrenciyi unutup gittiler #1

    Kurtarıldı

    Muhammed Enes'i fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    Öğrenci, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla pencereden dışarı çıkarıldı.

    Durumu iyi

    DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen Muhammed Enes B. ailesine teslim edildi.

    Siirt te okulda öğrenciyi unutup gittiler #2


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