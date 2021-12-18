Siirt'te öldürülen teröristin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride bulunan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

500 BİN TL YE KADAR ÖDÜLLE ARANIYORDU

Öte yandan teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı bildirildi.

BİRÇOK TERÖR FAALİYETİNDE BULUNDU

Veysel Akkuş’un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.



