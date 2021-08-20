Sahada görev yapan polis ekipleri, ekip otosu ile anonslar yaparak halkı aşı olmaya çağırdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, aşılama çalışmaları aralık bir şekilde devam ediyor.

Siirt’te sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahada görev yapıyor.

Koronavirüs risk haritasında turuncu kategoride (yüksek riskli) bulunan kentte ekipler, ekip otolarından anons yaparak haklı aşı olmaya davet etti.

SOKAK SOKAK DOLAŞTILAR

Sokak sokak dolaşan polis ekipleri, “Değerli mahalle sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince aşılama çalışması yapılacaktır. Aşı olmamışsanız sizleri aşı olmaya davet ediyoruz.” anonsları ile halkı aşı olmaya çağırdı.

Siirt’te, polis ekiplerinden aşı anonsu ViDEO