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    Siirt'te polisten engelli gence yardım eli

    Aküsü bittiği için yolda kalan bedensel engelli Mithat Alptekin, sandalyesiyle birlikte polis aracına alınarak ailesinin yanına götürüldü.
    • 10.10.2022 - 21:19
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    Siirt'te polisten engelli gence yardım eli

    Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde Cemil Ertekin Caddesi'nde, bedensel engelli Mithat Alptekin, akülü sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı.

    Yaşanan bu durumu polis ekipleri fark etti.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alptekin’i ve akülü sandalyesini polis aracına aldı.

    Ailesinin yanına ulaştırıldı

    DHA'nın haberine göre; emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alptekin’i ailesinin yanına ulaştırdı.

    Siirt te polisten engelli gence yardım eli #1

    Siirt te polisten engelli gence yardım eli #2

    Siirt te polisten engelli gence yardım eli #3


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