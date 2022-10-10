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Siirt'te polisten engelli gence yardım eli
Aküsü bittiği için yolda kalan bedensel engelli Mithat Alptekin, sandalyesiyle birlikte polis aracına alınarak ailesinin yanına götürüldü.
- 10.10.2022 - 21:19
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde Cemil Ertekin Caddesi'nde, bedensel engelli Mithat Alptekin, akülü sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı.
Yaşanan bu durumu polis ekipleri fark etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alptekin’i ve akülü sandalyesini polis aracına aldı.
Ailesinin yanına ulaştırıldı
DHA'nın haberine göre; emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alptekin’i ailesinin yanına ulaştırdı.