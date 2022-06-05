Siirt'te röntgeni çekilmediği gerekçesiyle doktora saldırdı

Kurtalan ilçesinde halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran M.T. tüm vücut röntgenin çekilmediği gerekçesiyle Dr. Vedat Oran'a saldırdı. Saldırı nedeniyle hastanede beyaz kod alarmı verildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Kurtalan Devlet Hastanesi'ne M.T., halsizlik şikayetiyle başvurdu.

M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi.

"Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin?"

İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı.

Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Beyaz kod verildi

Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı.

Yüzde 67 zihinsel engelli çıktı

DHA'nın haberine göre, M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.



