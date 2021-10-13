Girdikleri market ve bakkallarda kendilerini polis olarak tanıtan 3 şahıs, kaçak sigaraları topladı. Polis ekipleri, sahte polisleri ve kaçak sigaraları yakaladı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirlikleri ekipleri, dolandırıcılara yönelik operasyon yürüttü.

Kent genelinde dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışmaya dahil oldu.

SAHTE POLİSLER, KAÇAK SİGARA TOPLADI

Siirt kent merkezinde kendini polis olarak tanıtan sivil giyimli, ellerinde polis arması ve üzerinde silah olan 2 şahsın, bazı market ve bakkallara giderek, kaçak sigara uygulaması yaptıklarını söyledikleri iş yeri sahiplerinden işlem yapmama karşılığında bahse konu kaçak sigaraları topladıkları saptandı.





ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Olay esnasında araç içerisinde de bir şahsın beklediği şeklinde bilgiler edinilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirlikleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu aracın, Siirt’ten çıkarak Kurtalan ilçe istikametine gittiği tespit edildi.





SİGARALARA EL KONULDU, SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Yapılan koordineli çalışma sonucunda bahse konu araç ve şahıslar Kurtalan ilçe girişinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet siyah renkli oyuncak silah, 2 adet polis yaka arması ve 320 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şahıs, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siirt'te sahte polisler, market ve raflardan kaçak sigara aldı VİDEO





