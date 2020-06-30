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    Siirt’te şarampole devrilen minibüste 3 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 13:00
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    Siirt’te şarampole devrilen minibüste 3 yaralı #1

    Siirt Eruh ilçesinin Böngöl köyü mevkisinde kaza medyana geldi.

    53 yaşındaki Sabri K., sürücüsü olduğu minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şarampole yuvarlanan minibüsün içerisinden 1'i ağır, 3 yaralı çıkarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

    Sürücü Sabri K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt’te şarampole devrilen minibüste 3 yaralı #2

    Siirt’te şarampole devrilen minibüste 3 yaralı #3

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