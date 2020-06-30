Siirt’te şarampole devrilen minibüste 3 yaralı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı.

Siirt Eruh ilçesinin Böngöl köyü mevkisinde kaza medyana geldi.

53 yaşındaki Sabri K., sürücüsü olduğu minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şarampole yuvarlanan minibüsün içerisinden 1'i ağır, 3 yaralı çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Sürücü Sabri K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





