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Siirt’te sel oldu, araçlar mahsur kaldı
Siirt’te etkili olan yağışlar sele neden olurken kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte araçlar bulundukları yerde mahsur kaldı.
- 26.04.2022 - 19:07
Siirt'te Baykan ilçesi Çaykaya köyü mevkiinde aşırı yağışlar sele neden oldu.
Yağışlarla birlikte kara yolu ulaşıma kapandı.
Trafik iki yönlü durdu
Karayolunda ilerleyemeyen araçlardan ötürü trafik iki yönlü durdu.
İHA'nın aktardığına göre bazı araç sürücüleri geldikleri istikamete dönmek zorunda kaldı.