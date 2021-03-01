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Siirt'te silahlı saldırı
Kent merkezinde 2 grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 3 kişi ağır yaralanırken, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.
- DHA
- 01.03.2021 - 14:29
- Güncelleme : 01.03.2021 - 15:21
Siirt'in Kurtalan Caddesi' üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki tabancayla 3 kişiye kurşun yağdırdı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
YARALILARIN DURUMU KRİTİK
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Siirt'te silahlı saldırı VİDEO