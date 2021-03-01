Kent merkezinde 2 grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 3 kişi ağır yaralanırken, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'in Kurtalan Caddesi' üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki tabancayla 3 kişiye kurşun yağdırdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Siirt'te silahlı saldırı VİDEO