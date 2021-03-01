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    Siirt'te silahlı saldırı

    Kent merkezinde 2 grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 3 kişi ağır yaralanırken, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 15:21
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    Siirt'te silahlı saldırı

    Siirt'in Kurtalan Caddesi' üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki tabancayla 3 kişiye kurşun yağdırdı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    YARALILARIN DURUMU KRİTİK

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Siirt'te silahlı saldırı VİDEO

    Siirt te silahlı saldırı #1

    Siirt te silahlı saldırı #2

    Siirt te silahlı saldırı #3

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