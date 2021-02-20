Siirt'te, son kullanma tarihi geçmiş 5 ton tavuk eti imha edildi

Siirt'te gıda denetimi yapan ekiplerin, bir işletmede ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi. İşletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi.

Siirt'te, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde denetleme yaptı.

Denetimde son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etine el konuldu.

27 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Konuya ilişkin Siirt Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlerin ekiplerin nezaretinde imha edildiği ve işletmeye 27 bin 306 TL para cezası kesildiği ifade edildi.









