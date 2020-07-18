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    Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı

    Cep telefonu satıcısı, iş yerine gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 13:08
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    Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı

    Siirt’in Aydınlar Caddesi'nde cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 şüpheli geldi.

    Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen şüpheliler, ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı.

    Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı VİDEO

    SALDIRGANLARI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı #1

    Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı #2

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