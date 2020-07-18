Cep telefonu satıcısı, iş yerine gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt’in Aydınlar Caddesi'nde cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 şüpheli geldi.

Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen şüpheliler, ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı.

Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'te telefoncuya sopalı saldırı VİDEO

SALDIRGANLARI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.