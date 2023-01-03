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    Siirt'te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor

    Siirt Belediyesi temizlik personeli Bahri Arslan, cadde ve sokakları şarkı söyleyerek temizliyor.
    • 03.01.2023 - 16:38
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:19
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    Siirt'te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor

    Siirt'te cadde ve sokakları temizleyen Şahinbey Parkı temizlik görevlisi Bahri Arslan, farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

    Şahinbey Çocuk Dünyası Parkı!nda vatandaşlar çocuklarıyla doyasıya eğlenmeye devam ederken, parkın her sabah temizliğini yapan temizlik işçisi Bahri Arslan, söylediği şarkılarla ortama renk katıyor.

    Vatandaşlar, söylediği şarkı ve türkülerden memnun

    Vatandaşlar da Bahri ağabeylerinin söylediği şarkı ve türkülerden memnun.

    Siirt Belediyesi'nde yıllardır temizlik işçisi olarak çalışan Arslan, “8 çocuk babasıyım. Her sabah geliyorum parka temizliyorum. Şarkı söylemesem zaman geçmiyor. Her sabah geliyorum şarkımı söyleyip temizliğimi yapıyorum. Şarkı söylemesem dayanamam.” dedi.

    Siirt'te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor VİDEO

    "Böyle insanlara ihtiyacımız var"

    İHA'nın aktardığına göre Metin Galip adlı vatandaş ise “Bahçelievler Mahallesi'nde oturuyorum. Çocuklar buradaki parkta bayağı mutlular. Bahri ağabeyin sesini duydukları zaman bir hoş oluyorlar. Buranın neşe kaynağı olmuş. Memnunuz ondan, iyi bir insan. İşini severek yapıyor, işini severek yapan insan başarılı olur. Şarkı söylemesi ayrı bir tat veriyor. Çocuklarımız da onunla mutlu oluyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var.” ifadelerinde bulundu.

    Siirt te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor #1

    Siirt te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor #2

    Siirt te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor #3

    Siirt te temizlik işçisi şarkılar söyleyerek işini yapıyor #4


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