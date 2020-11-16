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Siirt’te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonda; roketatar, lav silahı ve çok sayıda diğer mühimmatlar bulundu.