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    Siirt’te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Terör örgütüne yönelik operasyonda; roketatar, lav silahı ve çok sayıda diğer mühimmatlar bulundu.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 12:35
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    Siirt’te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK ile mücadele devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 'Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Operasyonu' gerçekleştirildi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda; 1 piyade tüfeği, 1 roketatar, 1 roketatar mühimmatı, 1 lav silahı, 60 milimetre havan mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 1 el bombası, 1 komutalı düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 roketatar sevk fişeği, 187 makineli tüfek fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof mühimmatı ve 1 sırt çantası ele geçirildi.

    Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler de kullanılamaz hale getirildi.

    Siirt’te terör örgütü PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #1

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