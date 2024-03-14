Siirt'te terör örgütüne ait roketatar mühimmatı bulundu

İHA
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik önleyici uygulamaları aralıksız devam ediyor.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.
Toprağa gömülü roketatar sevk fişekleri bulundu
Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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