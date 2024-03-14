Siirt'te terör örgütüne ait roketatar mühimmatı bulundu Siirt'te MİT-Emniyet güçlerinin çalışması neticesinde, toprağa gömülü halde terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

İHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik önleyici uygulamaları aralıksız devam ediyor.



Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

Toprağa gömülü roketatar sevk fişekleri bulundu

Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)