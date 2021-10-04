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    Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

    Siirt’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:14
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    Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

    Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında meydana gelen kazada, Abbas Kaya yönetimindeki 56 AC 114 plakalı minibüs ile Vedat Aykal'ın kullandığı 06 BD 0113 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada 9 kişi yaralandı.

    Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt te trafik kazası: 9 yaralı #1

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    Siirt te trafik kazası: 9 yaralı #4

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