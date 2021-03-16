Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucunun imal ve satışını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 30 gram eroin, 12 gram esrar, 44 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 tabanca mermisi, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.









