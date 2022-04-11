Petrol
100.25
-2.46%
Euro
16.10
0.36%
Dolar
14.74
-0.04%
Altın
927.80
0.47%
Borsa
2429
1.50%
Bitcoin
621.417
-1.81%
BTXN Coin
31.33
-3.09%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Siirt'te uyuşturucuyu çay ocağında satan torbacı yakalandı

    Çay ocağında toz haline getirilmiş esrar sattığı belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te uyuşturucuyu çay ocağında satan torbacı yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Siirt'te de polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

    Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında arama yaptı.

    15 fişek toz esrar bulundu

    Aramada, satışa hazır halde 15 fişek toz esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Siirt te uyuşturucuyu çay ocağında satan torbacı yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlarda toplandı
    Dünya

    Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlarda toplandı

    Tekirdağ'daki Ergene Nehri siyah akıyor
    3. Sayfa

    Tekirdağ'daki Ergene Nehri siyah akıyor

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir