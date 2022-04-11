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- Siirt'te uyuşturucuyu çay ocağında satan torbacı yakalandı
Siirt'te uyuşturucuyu çay ocağında satan torbacı yakalandı
Çay ocağında toz haline getirilmiş esrar sattığı belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 12:20
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:30
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Siirt'te de polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında arama yaptı.
15 fişek toz esrar bulundu
Aramada, satışa hazır halde 15 fişek toz esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.