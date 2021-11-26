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    Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı

    Siirt'te vakaya giden ambulansa hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i hemşire 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 21:13
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    Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı

    Kaza, Siirt Eruh yolu eski kapalı cezaevi kavşağında meydana geldi.

    Vakaya giden ambulansa hafif ticari araç çarptı. Kazada 1’i hemşire 4 kişi yaralandı.

    Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    VAKAYA GİDEN AMBULANS, HASTANEYE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına an be an kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Siirt'te vakaya giden ambulansa araç çarptı VİDEO

    Siirt te vakaya giden ambulansa araç çarptı #1

    Siirt te vakaya giden ambulansa araç çarptı #2

    Siirt te vakaya giden ambulansa araç çarptı #3

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