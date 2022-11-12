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- Siirt’te, valizden 25 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
Siirt’te, valizden 25 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan minibüste, R.A. isimli şahsın valizinden 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram afyon sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin çıktı.
- 12.11.2022 - 16:49
- Güncelleme : 12.11.2022 - 16:51
Siirt’te, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Veysel Karani Beldesi Şehit Bünyamin Torğut uygulama yapıldı.
Ele geçirilenler
Şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramalarda R.A. isimli şahsın valizinde 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram afyon sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.