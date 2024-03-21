Siirt'te yaşanan patpat kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı Siirt'te patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Siirt'tin Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü mevkisinde Memduh B. (29) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile Edibe B. ve İsmet B. yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Edibe B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)