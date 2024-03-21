Siirt'te yaşanan patpat kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

DHA
Siirt'tin Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü mevkisinde Memduh B. (29) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile Edibe B. ve İsmet B. yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Edibe B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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