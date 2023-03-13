Siirt'te yaşayan bir genç kız kayalıklardan düştü

Siirt'te yaşayan 27 yaşındaki Kader Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte Botan Vadisi Seyir Terası'na gitti.
Burada fotoğraf çekilen Yıldız, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kayalıklardan düşen Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz genç kızın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.