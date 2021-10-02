Siirt'te yaşlıları tuzağa düşüren zanlı, tutuklandı

Siirt'te yardım etme bahanesiyle banka kartlarına ait şifrelerini öğrendiği yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandıran zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ATM'lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarına ait şifreleri öğrenerek paralarını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK YAKALANDI

ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti. Zanlı, polis ekiplerince merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki bir banka önünde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.