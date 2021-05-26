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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi
Siirt'te yolcu minibüsünün devrilmesiyle, 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 26.05.2021 - 16:46
- Güncelleme : 26.05.2021 - 16:49
Siirt'in Pervari ilçesinde Şehymus Noyan'ın kullandığı 34 FH 0347 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNE AFAD VE UMKE SEVK EDİLDİ
Kazada, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil serviste tedaviye alınan 10 yaralıdan 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.