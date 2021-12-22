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    Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı

    Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 16:54
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    Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı

    Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu otobüsünde arama yaptı.

    Arama sırasında 1 şahıs hareketleriyle dikkat çekti.

    KORSESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    İsmi açıklanamayan yolcunun üst aramasında korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemler devam ediyor.

    Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı VİDEO

    Siirt te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı #1

    Siirt te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı #2

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