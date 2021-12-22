- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı
Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı
Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu gözaltına alındı.
- DHA
- 22.12.2021 - 16:48
- Güncelleme : 22.12.2021 - 16:54
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu otobüsünde arama yaptı.
Arama sırasında 1 şahıs hareketleriyle dikkat çekti.
KORSESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
İsmi açıklanamayan yolcunun üst aramasında korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemler devam ediyor.
Siirt'te yolcunun üzerindeki korseden uyuşturucu çıktı VİDEO