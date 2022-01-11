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    Siirt'teki katili, 19 yıl sonra yüzündeki ben ele verdi

    İki kardeşi silahla vurarak öldüren İsmail Fırat isimli katil, 19 yıl sonra yüzündeki ben sayesinde yakalandı. Şahsın, sahte kimlik kullandığı belirlendi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:47
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    Siirt'teki katili, 19 yıl sonra yüzündeki ben ele verdi

    Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul bir cinayeti aydınlatmak üzere kolları sıvadı.

    Ekipler, Pervari ilçesi Taşdibek köyünde 2003 yılında İkram ve Musa Alaşka kardeşleri pusu kurarak silahla vurarak öldüren İsmail Fırat’ın, İstanbul Ataşehir ilçesinde olduğunu belirledi.

    Ekipler, yapılan çalışmayla İsmail Fırat’ın 20 yıl önceki fotoğrafından yüzündeki belirgin özelliklerine saptadı.

    YÜZÜNDEKİ BENDEN TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, düzenlenen operasyonla Fırat’ı yüzündeki benden tespit ederek gözaltına aldı. İsmail Fırat’ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

    TUTUKLANDI

    Jandarmada işlemleri tamamlanan İsmail Fırat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Taammüden birden fazla kişiyi öldürmek ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı.

    Siirt teki katili, 19 yıl sonra yüzündeki ben ele verdi #1


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