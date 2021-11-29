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    Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

    Sivas'ın İmranlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe girişinde 2 aracın karıştığı kazada ağır yaralandı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 13:32
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    Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

    Sivas-İmranlı karayolunun 94. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

    4 AĞIR YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.

    KAZAZEDELER ARASINDA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

    Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Siivas ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var #1

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