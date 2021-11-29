Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe girişinde 2 aracın karıştığı kazada ağır yaralandı.

Sivas-İmranlı karayolunun 94. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

4 AĞIR YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.

KAZAZEDELER ARASINDA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.