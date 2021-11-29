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- Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var
Siivas'ta iki araç birbirine girdi: Yaralılar var
Sivas'ın İmranlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe girişinde 2 aracın karıştığı kazada ağır yaralandı.
- AA
- 29.11.2021 - 13:20
- Güncelleme : 29.11.2021 - 13:32
Sivas-İmranlı karayolunun 94. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
4 AĞIR YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı.
KAZAZEDELER ARASINDA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR
Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.