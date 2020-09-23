Silahlı saldırıya uğrayan Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? Onur Seyit Yaran'ı kim vurdu?

2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması 1.'si Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı. Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? Onur Seyit Yaran'ı kim vurdu?

İstanbul Şişli sokaklarında 2 arkadaşı ile yürüyen oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran, arkadaşları ile tartışma yaşadı.

!Onur Seyit Yaran, arkadaşları ile neden kavga etti?' sorusunun cevabı akılları kurcalarken, 'Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında ve nereli?' gibi sorular da merak edildi.

Çıkan tartışmanın ardından vurulduğu söylenen Onur Seyit Yaran'ı kimin vurduğu da merak ediliyor. İşte 'Onur Seyit Yaran'ı kim vurdu?' sorusunun cevabı...

ONUR SEYİT YARAN'I KİM VURDU?

Onur Seyit Yaran ve arkadaşları arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Onur Seyit Yaran'ın arkadaşlarından biri, Yaran'a doğru tek el ateş edince, Onur Seyit Yaran omzundan yaralandı.

Oyuncu Onur Seyit Yaran Şişli'de silahlı saldırıya uğradı

ONUR SEYİY YARAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Onur Seyit Yaran'ın sağlık durumunu merak edenler, 'Onur Seyit Yaran'ın sağlık durumu nasıl?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaran ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin inceleme başlattığı olayın ardından 'Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularının cevabı da merak ediliyor... İşte Onur Seyit Yaran'ın hayatı!

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Onur Seyit Yaran, Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim