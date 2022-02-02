Eski eşi Mithat Topal tarafından sokak ortasında kaçırılan Şilan Topal, tahliye kararının ardından gözyaşlarını tutamadı. Ensonhaber'e konuşan genç kadın, "Öldüğüm zaman mı tutuklayacaklar?" dedi.

İstanbul Şişli’de 7 Eylül 2021 tarihinde bir çocuk annesi Şilan Topal (23), evinin önünde oturduğu sırada eski eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti.

Ekipler, Şilan Topal'ı zorla alıkoyan eşi Mithat Topal ve olay günü kendisine yardım eden şüphelileri tutukladı.

Yaşanan bu kaçırma olayının ardından Şilan Topal, 18 Ekim 2021 tarihinde Mithat Topal'dan boşandı.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ve kendisine yardım eden Rahim Maral ile Maksut Yıldız'ın duruşması görüldü.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı.

2 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

ŞİLAN TOPAL, KARAR SONRASI ENSONHABER'E KONUŞTU

Tahliyeden sonra ilk olarak Ensonhaber'e konuşan Şilan Topal, gözyaşlarını tutamadı.

Tutuklu 2 sanığın salıverilmesine isyan eden Topal, "Tutuklu olması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

Şilan Topal'ı kaçıran eski eşi tahliye edildi, genç kadın karara isyan etti

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA TUTUKLANMASINA GEREK YOK"

Oğlu için yaşamak istediğini sözlerine ekleyen Şilan Topal, "Ben cezaevinde olmasına rağmen dışarı çıkamıyordum. Şimdi o tahliye edildi ben suçlu gibi hapis hayatı yaşayacağım. Tutuklu olması için benim ölmem mi gerekiyor? Ben öldükten sonra tutuklanmasına gerek yok. Ben şu an yaşamak istiyorum. Kendim için değil oğlum için yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL DAVRANSAYDIM HALA ŞİDDET GÖRÜYOR OLACAKTIM"

Şilan Topal'ın Ensonhaber mikrofonuna yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"Tamı tamına 100 gün gibi bir süre çocuğumu göremedim. Onun mücadelesini veriyordum hem yasal yollardan hem de kendi çabamla. Çocuğumu bana karşı kullanıyordu sürekli. Elektronik kelepçemi bırakıp onun yanına gittiğim zaman bana çocuğumu göstereceğini söylüyordu. Ben tamamen aklımla hareket ettim. Çünkü duygusal davranmış olsaydım şu an yine şiddet görüyor olacaktım. Bu yaşananların hepsinin hesabını beni darbederek çıkartacaktı. Ben de onun için durdum ve mücadelemi sürdürdüm. 108 gün çocuğumu göremedim, aldılar götürdüler. Her zaman onu bana koz olarak kullandılar. Sonra zaten çocuğumu kaçırdıktan 100 gün sonra da beni kaçırdı. Çocuğum için kaçırdığını söylüyordu ama ben istemiyordum.

"İSTANBUL'UN ORTASINDA KAÇIRILDIM"

Beni aldatan ve döven bir adam, bir sürü de darp raporum var. Ayrıca başka bir kadını mağdur ettikleri için de boşanma davası açtım. Hiçbir sebep yokken böyle bir şeye kalkışmadım. Haklarında şu an 11 ağır ceza davası var. Şu an tahliye kararının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bana yaşatılan kolay bir şey değil, illa ölmem mi gerekiyor bu kadar şeyden sonra. İstanbul’un ortasında kaçırıldım, 3 gün alıkonuldum. Daha ne olması gerekiyor mesela öldürülmem mi gerekiyor?

"OĞLUM İÇİN AYAKTA KALMAK İSTİYORUM"

Ben öldürüldükten sonra ona ceza falan vermesinler. Ben öldükten sonra onun hapse girmesinin ya da dışarıda olmasının benim için hiçbir önemi yok. O zaman ben şu an yaşamak istiyorum, oğlum için yaşamak istiyorum. Kendim için değil, ben kendimi geçtim yokum zaten artık. Bedenen yokum ama oğlumu düşünmek zorundayım. Anneyim en önemlisi oğlum için ayakta kalmak istiyorum."