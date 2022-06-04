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    Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

    Tapu müdürünün odasına yerleştirilen kamera ile ortaya çıkarılan görüntüler, dosyaya girdi. Rüşvetlerin tuvaletlerde bile alındığı ortaya çıktı.
    • 04.06.2022 - 14:23
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    Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

    Şile Tapu Müdürlüğü'ne yapılan 82 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odası ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildiği belirtildi.

    Tokalaşma sırasında rüşvet alımı

    Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı, binlerce lira haksız kazanç elde edildiği, şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, kimi zamansa dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı.

    Rüşvet çarkının gizli kameralar ile ispatlandığı ve görüntülerin dosyaya girdiği öğrenildi.

    10’u memur 32 şüpheli tutuklandı

    151 rüşvet eyleminin olduğu belirtilirken 82 şüphelinin yakalandığı, 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 78 şüpheliden aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

    Şile Tapu Müdürlüğü ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi #1

    Şile Tapu Müdürlüğü ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi #2

    Şile Tapu Müdürlüğü ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi #3

    Şile Tapu Müdürlüğü ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi #4

    Şile Tapu Müdürlüğü ndeki rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi #5


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