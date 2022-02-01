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    Şile Tapu Müdürlüğü'ne 2'nci dalga operasyonu

    Emniyet güçlerinin 1 Ekim 2021'de düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 86 kişiden 32'si tutuklandı. Operasyon devamında 12 şüpheli daha polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 12:57
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    Şile Tapu Müdürlüğü'ne 2'nci dalga operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şile Tapu Müdürlüğü'nde, 1 Ekim 2021'de rüşvet operasyonu düzenlenmişti.

    32 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonun devamında dün 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şile Tapu Müdürlüğü'ne 2'nci dalga operasyonu VİDEO

    Şile Tapu Müdürlüğü ne 2 nci dalga operasyonu #1


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