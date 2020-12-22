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    Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli

    Hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletlilerin o anları, bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 09:17
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    Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli

    İstanbul’un Şile ilçesi yönünde giden 3 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, hem kendi hem de diğer sürücüleri hayatını tehlikeye attı.

    TEK TEKERLİ MAGANDALAR

    Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri, bir süre tek teker üzerinde ilerledi.

    ARKADAKİ SÜRÜCÜ ÇEKTİ

    Araçları sollayarak gözden kaybolan motosikletlilerin hareketleri, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli #1

    Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli #2

    Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli #3

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