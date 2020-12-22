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Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli

Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli

Hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletlilerin o anları, bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.