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- Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli
Şile yolunda tek teker üzerinde giden 3 motosikletli
Hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletlilerin o anları, bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 22.12.2020 - 09:17
İstanbul’un Şile ilçesi yönünde giden 3 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, hem kendi hem de diğer sürücüleri hayatını tehlikeye attı.
TEK TEKERLİ MAGANDALAR
Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri, bir süre tek teker üzerinde ilerledi.
ARKADAKİ SÜRÜCÜ ÇEKTİ
Araçları sollayarak gözden kaybolan motosikletlilerin hareketleri, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.