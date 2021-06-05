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    Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

    Denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 00:42
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    Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

    İstanbul Şile'de, Feneraltı bölgesinde 5 kişi denize girdi.

    Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi.

    O ANLAR KAMERADA

    Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı VİDEO

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #1

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #2

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #3

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #4

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #5

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #6

    Şile de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı #7

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