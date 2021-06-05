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- Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 05.06.2021 - 00:42
İstanbul Şile'de, Feneraltı bölgesinde 5 kişi denize girdi.
Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi.
O ANLAR KAMERADA
Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı VİDEO